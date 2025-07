Österreichische Meisterschaften: Hochkarätiges Halbfinale

Noch nie waren die Staatsmeisterschaften so gut besetzt, die „Win2day Open“ sind ein richtiges Highlight in der rot-weiß-roten Tennisszene geworden.

Bei den Männern stehen in Oberpullendorf zwei Spieler im heutigen Halbfinale, die schon Top 100 waren, und zwei, die auf dem Sprung dorthin sind. Filip Misolic, der zuletzt mit seinem Drittrunden-Einzug in Paris für Furore sorgte, trifft heute auf Jurij Rodionov, der im Davis-Cup ebenso schon wichtige Partien gewann. Auch Lukas Neumayer findet sich in der Runde der letzten vier Männer wieder, er trifft heute auf Dennis Novak. Der Routinier eröffnete den Freitag mit einer kleinen Überraschung. Der 31-Jährige schlug Joel Schwärzler, im Vorjahr Nummer eins der Jugend-Weltrangliste, in drei Sätzen. Dabei neigt sich die Karriere des Bresnik-Schützlings eher dem Ende zu. „Ich werde jetzt kleine Turniere in Österreich spielen und dann sehen wir weiter.“