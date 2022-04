Das Millionenturnier in Miami hat sein Traumfinale bei den Damen. US-Superstar Naomi Osaka trifft am Samstag auf die neue Nummer eins, Iga Swiatek aus Polen. Osaka besiegte Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz 4:6, 6:3,6 :4, Swiatek gewann gegen die Amerikanerin Jessica Pegula 6:2, 7:5.

Für Osaka ist es das erste Finale auf der WTA-Tour seit ihrem Sieg bei den Australian Open vor mehr als einem Jahr. Swiatek übernimmt nach dem Rücktritt von Ashleigh Barty aus Australien am Montag die Führung in der Weltrangliste.

Bei den Herren hat der Titelverteidiger rechtzeitig zur Höchstform gefunden. Der Pole Hubert Hurkacz stoppte am Donnerstag den Russen Daniil Medwedew auf dessen Weg zurück auf die Position eins im ATP-Ranking mit einem 7:6-6:3-Erfolg im Viertelfinale.