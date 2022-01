Mit künstlicher Hüfte verpasste Murray den Titel in Sydney knapp

Nach zahlreichen Verletzungen spielt der frühere Weltranglisten-Erste, dessen Karriere schon vor dem Aus stand, mit künstlicher Hüfte und belegt derzeit Platz 135 der Weltrangliste. Bei den Australian Open, die am Montag in Melbourne beginnen, ist Murray mit einer Wildcard am Start.

In der ersten Runde trifft er auf den als Nummer 21 gesetzten Georgier Nikolos Basilaschwili.

Karazew ist im Vorjahr beim ersten Major des Jahres erst im Halbfinale am späteren Sieger Novak Djokovic gescheitert. Er startet dieses Jahr gegen Jaume Munar (ESP).