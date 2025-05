Nach Aus bei Challenger: Jungstar Schwärzler fliegt im Ranking weit zurück

© APA/EXPA/JOHANN GRODER Harter Weg: Schwärzler kämpft noch

Der 19-jährige Joel Schwärzler konnte seinen Vorjahrstitel beim Challenger in Skopje nicht verteidigen. Im Ranking wird er am Montag gerade noch in den Top 500 stehen.