Heißes Finale: Djokovic kann wieder Geschichte schreiben

Casper Ruud freilich will keiner sein, der Djokovic Tür und Tor zu neuen Rekorden öffnet. Der Vorjahresfinalist stand am Freitag zwei Stunden auf dem Platz, um mit einen 6:3, 6:4, 6:0 über Alexander Zverev in sein drittes Grand-Slam-Finale einzuziehen. Der Norweger, der auf dem Court fast ein wie Gentleman wirkt, bestach mit Konstanz und starker Vorhand, der Deutsche beklagte danach eine Oberschenkelverletzung, das Rasen-Turnier in Stuttgart musste Zverev bereits absagen.