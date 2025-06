French Open: Sabalenka und Gauff stehen im Finale

Aryna Sabalenka hat die Siegesserie von Iga Swiatek bei den French Open beendet. Die Weltranglisten-Erste gewann am Donnerstag das Halbfinale beim Tennis-Major in Paris gegen die Polin 7:6, 4:6, 6:0 und fügte ihr die erste Niderlage in Roland Garros seit vier Jahren zu.

Swiatek hat in Roland Garros schon viermal den Titel geholt, zuletzt dreimal hintereinander. Nach 26 Erfolgen auf dem Pariser Sand wurde sie von Sabalenka im dritten Satz brutal gestoppt. Die Belarussin holte sich den ersten Satz mit einem 7:1 im Tie-Break, geriet im zweiten Durchgang aber von Beginn an aufgrund von zwei Aufschlagverlusten in Rückstand.