Startschuss in Wien: Tennis-Star Zverev kämpft am Freitag am Heumarkt

Ernst wird es dann am Samstag. Österreichs Topmann Sebastian Ofner wird sich um 10 Uhr bei der Auslosung am Heumarkt den Gegner selbst ziehen. Und das mit einem neuen Look – dank einer Wette ist der Steirer frisch erblondet. Der Tennisfan kann sich selbst ein Bild davon machen, wer zur Auslosung kommt, hat für den ersten Qualifikationstag am Samstag freien Eintritt.