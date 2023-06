Dominic Thiem trifft zum Auftakt in Halle auf den Tennis-Olympiasieger

Die Statistik könnte Mut machen: Dominic Thiem trifft am Montag in seinem Auftaktmatch beim Rasenklassiker in Halle (Westfalen) auf einen alten Bekannten. Im Head-to-Head führt der Niederösterreicher mit 8:3, somit steht das zwölfte Duell unter klaren Vorzeichen. Doch diese Medaille hat auch eine Kehrseite. Denn Thiem verlor zuletzt im Achtelfinale des Challengers von Heilbronn gegen den Spanier Pedro Martinez nach ordentlichem Beginn noch deutlich - 6:2, 3:6, 1:6 hieß es am Ende der Partie gegen die Nummer 135 der Welt.