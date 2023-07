Djokovic gewann sein 100. Wimbledon-Match, Tsitsipas ausgeschieden

Der Serbe setzte sich am Montag in der am Vortag bei 2:0 in SĂ€tzen abgebrochenen Achtelfinal-Partie gegen den Polen Hubert Hurkacz mit 7:6,7:6,5:7,6:4 durch und wahrte die Chance auf seinen achten Titel beim Rasen-Klassiker. Das ĂŒberraschende Aus kam hingegen fĂŒr Stefanos Tsitsipas, der Christopher Eubanks in fĂŒnf SĂ€tzen unterlag.

Die Partie zwischen Titelverteidiger Djokovic und Hurkacz war am Sonntag wegen der ab 23 Uhr Ortszeit geltenden Sperrstunde unterbrochen worden. Beide Spieler agierten bei ihren eigenen Aufschlagspielen Ă€ußerst souverĂ€n.