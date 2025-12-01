Trauer im Tennis: Der Rekordspieler im Davis Cup ist gestorben

Keine schönen Nachrichten kamen am Montag vom italienischen Tennisverband, der noch kürzlich den dritten Davis-Cup-Erfolg in Serie bejubeln konnte: Nicola Pietrangeli , der erste Grand-Slam-Sieger des Landes und Ikone seines Sports, ist im Alter von 92 Jahren in Rom verstorben. Er war der Tennis-Pionier seines Landes.

Pietrangeli war 1959 der erste Italiener, der einen Grand-Slam-Titel bejubeln konnte. Damals gewann er die French Open, damals noch französische Meisterschaften, 1960 wiederholte er den Erfolg. 1976 führte Pietrangeli Italien als Teamchef zum Davis-Cup-Sieg. Als Spieler war ihm dieser Titel nie vergönnt gewesen, dabei hält Pietrangeli einige Bestmarken: Mit 164 hat er weltweit die meisten Partien im Nationenwettbewerb absolviert - auch seine 78 Einzelsiege sind Rekord. Nicht nur italienischer.