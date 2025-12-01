Tennis

Trauer im Tennis: Der Rekordspieler im Davis Cup ist gestorben

Nicola Pietrangeli starb im Alter von 92 Jahren
Keiner kam im Davis Cup auf mehr Einsätze als Nicola Pietrangeli. Nun starb der italienische Tennis-Pionier im Alter von 92 Jahren.
Von Harald Ottawa
01.12.25, 11:30
Keine schönen Nachrichten kamen am Montag vom italienischen Tennisverband, der noch kürzlich den dritten Davis-Cup-Erfolg in Serie bejubeln konnte: Nicola Pietrangeli, der erste Grand-Slam-Sieger des Landes und Ikone seines Sports, ist im Alter von 92 Jahren in Rom verstorben.  Er war der Tennis-Pionier seines Landes.

Pietrangeli war 1959 der erste Italiener, der einen Grand-Slam-Titel bejubeln konnte. Damals gewann er die French Open, damals noch französische Meisterschaften, 1960 wiederholte er den Erfolg.  1976 führte Pietrangeli Italien als Teamchef zum Davis-Cup-Sieg. Als Spieler war ihm dieser Titel nie vergönnt gewesen, dabei hält Pietrangeli einige Bestmarken: Mit 164 hat er weltweit die meisten Partien im Nationenwettbewerb absolviert - auch seine 78 Einzelsiege sind Rekord. Nicht nur italienischer. 

