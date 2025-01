Australian Open: Tennis-Superstar Djokovic zwingt Alcaraz in die Knie

4:6, 6:4, 6:3, 6:4 in 3 Stunden 37 Minuten. Novak Djokovic zieht in Melbourne ins Halbfinale ein, für Carlos Alcaraz bleibt in Down Under das Viertelfinale das Höchste der Gefühle.

Djokovic hatte zunächst wieder einmal gesundheitliche Probleme, der Oberschenkel zwickte. Alcaraz wirkte lange Zeit darob irritiert und hatte nicht nur Djokovic zum Gegner, sondern auch sein eigenes fehlerhaftes Spiel.