ATP-Finals: Lokalmatador Sinner ist der erste Finalist

Im Entscheidungssatz ließen die Nerven den 27-jĂ€hrigen Medwedew im Stich. ZunĂ€chst gab er sein erstes Aufschlagspiel via Doppelfehler ab, wenig spĂ€ter schmiss er seinen SchlĂ€ger weg und schimpfte in Richtung italienisches Publikum, was ihm eine Verwarnung einbrachte. Sinner zog auf 3:0 davon und legte noch ein Break zum 5:1 nach. Damit war sein Gegner gebrochen, nach gut zweieinhalb Stunden verwertete die Nummer vier des Turniers seinen ersten Matchball.