Das gab's noch nie: Australier schreiben in Monte Carlo Tennis-Geschichte

Zwei Australier beim einem Masters-Turnier im Viertelfinale? Klingt eigentlich unspannend, weil die sich die Profis aus Down Under durchaus zur erweiterten Weltelite zählen lassen dürfen. Dach am heutigen Freitag ist es dennoch etwas Historisches, wenn Alexei Popyrin gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina und Alex de Minaur gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow aufschlagen.