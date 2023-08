Achtungserfolg für Dennis Novak bei den US Open

Außerdem trafen am Mittwoch noch Filip Misolic auf den Esten Mark Lajal, Maximilian Neuchrist bekam es mit dem Deutschen Maximilian Marterer zu tun. Sinja Kraus muss in der ersten Quali-Runde bei den Frauen gegen die Französin Alice Robbe antreten. Bereits am Dienstag hatte sich der an siebenter Stelle gesetzte Jurij Rodionov in der ersten Runde dem US-Amerikaner Patrick Kypson mit 4:6,4:6 geschlagen geben müssen.