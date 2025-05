Ab Mittwoch im Handel: Österreichs einziges Tennismagazin ist da!

Der KURIER feiert nicht nur seinen 70. Geburtstag, auch das KURIER-Tennis-Magazin feiert – und zwar seine 10. Auflage . Der KURIER sorgt damit weiterhin für das einzige periodische Tennismagazin in Österreich. Dies im Duett mit dem Österreichischen Tennis-Verband (ÖTV).

Seit 14. Mai in Ihrer Trafik

Auch die Blattstruktur hat sich etwas verändert. Auf Kosten von internationalen Turnieren, die freilich dennoch – in kleinerem Umfang – Einlass finden, wird mehr Wert auf die heimische Hobbyszene gelegt, damit auch Sie sich im Magazin wieder finden können. Obendrein wurde der Service-Charakter ausgeweitet.

Nach dem Abschied von Superstar Dominic Thiem kann von einem Rückgang des Interesses keine Rede sein. Immerhin spielen offiziell 400.000 Österreicher Tennis, die Dunkelziffer lässt aber erstrahlen – Platzbuchungen beweisen, dass es fast 600.000 sein könnten. Und sie tun es vor allem in der wärmeren Jahreszeit. Nicht zuletzt deshalb wanderte der Erscheinungstermin vom Spätherbst in den Frühling, wenn auf den herrlichsten Freiluftplätzen aufgeschlagen wird.

Den Hauptanteil nimmt weiterhin Österreichs Tennis-Szene ein. Und da wartet eine große Chance auf das Davis-Cup-Team um Kapitän Jürgen Melzer. Bei einem Sieg in Ungarn im September steht Österreich unter den besten acht Teams der Welt. „Auch wenn wir in der Vergangenheit verwöhnt wurden, aber dass ist eine Riesensache für so ein kleines Land. Allein, dass es die Chance gibt, dorthin zu kommen“, sagt Melzer.

Auch sonst sah es zuletzt wieder besser aus. Die Steirer Sebastian Ofner und Filip Misolic zeigten ebenso auf wie Julia Grabher und Sinja Kraus bei den Frauen. Vor allem der Nachwuchs lässt hoffen.