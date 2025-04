"Sie riecht schlecht": Tennisspielerin fordert Deo für Gegnerin

Beim Sandplatzturnier im französischen Rouen hatte die 28-Jährige aus Großbritannien ihrer Kontrahentin Lois Boisson (21) aus Frankreich vorgeworfen, schlecht zu riechen.

Die Beschwerde Darts während eines Seitenwechsels war von einem Mikrofon aufgefangen worden und hatte sich in den sozialen Medien verbreitet. „Können Sie ihr sagen, dass sie ein Deodorant benutzen soll? ... Denn sie riecht wirklich schlecht“, hatte Dart am Dienstag bei ihrer klaren 0:6, 3:6-Niederlage beim Vorbeigehen am Schiedsrichterstuhl geklagt.

Nach dem Match bereute sie ihre Aussage. „Es war ein spontaner Kommentar, den ich wirklich bedauere“, schrieb die 110. der Weltrangliste bei Instagram, nachdem sie in den sozialen Medien stark kritisiert worden war.