Williams gegen Halep lautet das Damen-Finale in Wimbledon

Überrollt

Williams ließ ihrer Gegnerin Barbora Strycova gar nur drei Games, siegte 6:1, 6:2. Von Beginn an hetzte sich die Tschechin hin und her, verteilte ihre Schläge nach Belieben, überforderte Strycova mit dem hohen Tempo.

"Es tut gut, wieder im Finale zu stehen", freute sich Williams. "Ich brauchte die Spielpraxis und komme hier immer besser in Form." Die US-Amerikanerin strebt am Samstag ihren achten Wimbledon-Titel und den 24. Grand-Slam-Titel an, geht jedenfalls als klare Favoritin ins Spiel gegen Halep.