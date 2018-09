Tennis-Weltranglisten: Keine Veränderungen in den Top Ten

Die am Montag veröffentlichten Tennis-Weltranglisten haben weder bei den Damen noch bei den Herren in den Top Ten Veränderungen gebracht. Dominic Thiem ist weiterhin im ATP-Ranking sowie im Race to London Achter.

Lucas Miedler, der am Sonntag in St. Petersburg in der ersten Quali-Runde mit einem 6:2,6:3 über Viktor Troicki (SRB) überraschte, klopft bereits an den Top 200 an. Er verbesserte sich um 16 Ränge und ist 207. Bei den Damen schaffte Österreichs Nummer 1, Barbara Haas, mit dem ITF-Titel in Sofia die Rückkehr in die Top 200.