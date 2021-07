Überraschendes Aus für Serena Williams in Paris

Die French Open 2014 haben ihre nächste Sensation: Titelverteidigerin und Top-Favoritin Serena Williams ist am Mittwoch völlig überraschend in der zweiten Runde an der Spanierin Garbine Muguruza gescheitert und verlor nach 64 Minuten mit 2:6,2:6. Bereits an den Tagen zuvor waren die beiden diesjährigen Australian-Open-Sieger Li Na bzw. Stan Wawrinka gleich zum Auftakt gescheitert.

Für Williams war es die bitterste Niederlage bei einem Grand-Slam-Turnier nach ihrem Auftakt-Aus vor zwei Jahren - ebenfalls in Paris. Bei den Australian Open war die 32-jährige US-Amerikanerin immerhin auch schon im Achtelfinale gescheitert.