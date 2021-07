Thiem zieht in zweite French-Open-Runde ein

Jürgen Melzer hat sich mit einer starken Leistung wie im Vorjahr für die zweite Runde der French Open qualifiziert. Der 34-jährige Niederösterreicher rang am Pfingstmontag den als Nummer 30 gesetzten Franzosen auf dem Court 1 in Roland Garros glatt in drei Sätzen mit 7:6(5),6:3,7:6(4). Melzer trifft in der zweiten Runde am Donnerstag auf den Russen Andrej Kusnezow.

Für Andreas Haider-Maurer ist der Einzelbewerb der French Open 2015 bereits nach der ersten Runde beendet. Der 28-jährige Niederösterreicher musste sich am dem Argentinier Diego Schwartzman nach 2:54 Stunden mit 3:6,7:5,3:6,6:7(5) geschlagen geben.

HERREN - 1. Runde:

Tomas Berdych (CZE-4) - Yoshihito Nishioka (JPN) 6:0,7:5,6:3

Teymuras Gabaschwili (RUS) - Feliciano Lopez (ESP-11) 6:3,7:6(9),6:3

Gael Monfils (FRA-13) - Edouard Roger-Vasselin (FRA-13) 6:2,6:7(5),6:1,7:5

Pablo Cuevas (URU-21) - Sam Groth (AUS) 6:7(5),6:3,6:3,6:3

Fabio Fognini (ITA-28) - Tatsuma Ito (JPN) 6:3,6:2,6:2

Fernando Verdasco (ESP-32) - Taro Daniel (JPN) 6:3,6:4,6:2

Benjamin Becker (GER) - Ruben Bemelmans (BEL) 6:3,6:7(5),2:6,7:6(4),6:2

Radek Stepanek (CZE) - Ivan Dodig (CRO) 5:7,6:3,6:4,6:1

Sergej Stachowski (UKR) - Ricardas Berankis (LIT) 6:2,7:5,6:1

Martin Klizan (SVK) - Frances Tiafoe ( USA) 6:2,6:1,6:4

Juan Monaco (ARG) - Federico Delbonis (ARG) 6:7(4),6:2,6:1,6:7(6)6:2

Dominic Thiem (AUT) - Aljaz Bedene (GBR) 6:3,6:4,6:7(6),6:3

Diego Schwartzman (ARG) - Andreas Haider-Maurer (AUT) 6:3,5:7,6:3,7:6(5)

Bernard Tomic (AUS-27) - Luca Vanni (ITA) 6:3,3:6,6:3,6:4

Thomaz Bellucci (BRA) - Marinko Matosevic (AUS) 6:1,6:2,6:4

Gilles Simon (FRA-12) - Lucas Pouille (FRA) 3:6,6:1,6:2,6:4

Benoit Paire (FRA) - Gastao Elias (POR) 5:7,6:3,4:6,6:4,6:2

DAMEN - 1. Runde:

Carla Suarez (ESP-8) - Monica Niculescu (RUM) 6:2,6:2

Angelique Kerber (GER-11) - Timea Babos (HUN) 6:0,6:1

Annika Beck (GER) - Agnieszka Radwanska (POL-14) 6:2,3:6,6:1

Jelina Switolina (UKR-19) - Yanina Wickmayer (BEL) 6:2,6:2

Sabine Lisicki (GER-20) - Monica Puig (PUR) 6:3,6:2

Samantha Stosur (AUS-26) - Madison Brengle ( USA) 6:1,6:3

Alize Cornet (FRA-29) - Roberta Vinci (ITA) 4:6,6:4,6:1

Virginie Razzano (FRA) - Veronica Cepede Royg (PAR) 2:6,6:4,6:2

Alexandra Dulgheru (ROM) - Nicole Gibbs ( USA) 6:3,6:1

Ajla Tomljanovic (CRO) - Casey Dellacqua (AUS) 6:2,6:2

Amandine Hesse (FRA) - Jarmila Gajdosova (AUS) 2:6,6:3,6:2

Paula Kania (POL) - Mona Barthel (GER) 5:7,6:2,6:4

Witalja Djatschenko (RUS) - Stefanie Vögele (SUI) 4:6,6:3,6:2