Von Pflichtaufgaben bei Grand-Slam-Turnieren zu sprechen, wäre unangebracht und respektlos allen Teilnehmern gegenüber. Dominic Thiem ließ aber auch in der 3. Runde nichts anbrennen, schlug den Franzosen Adrian Mannarino zum sechsten Mal im sechsten Duell und steht nach dem 7:5, 6:3, 6:4 zum dritten Mal im Achtelfinale der US Open. Für Österreichs Ass war es auch ein feines Geburtstagsgeschenk, er wird am Sonntag 24.

Es begann gar nicht gut. Zwar gelang es Thiem, drei Breakbälle teilweise sehenswert abzuwehren, den vierten verwandelte sein 29-jähriger Konkurrent aber zum 1:0. Mannarino spielte anders als Taylor Fritz, machte zwar weniger Druck, aber verteidigte sich geschickter und machte vor allem weniger Fehler als Thiems US-Zweitrundengegner. Ausgerechnet als Mannarino bei 5:4 zum Satzgewinn servierte, schwächelte der Franzose. "Das war ein Schlüsselmoment", gibt Thiem zu.

Wendepunkt

Der Niederösterreicher spielte sich bei leichtem "Heimvorteil" (die Fans im Louis-Armstrong-Stadium waren mehrheitlich auf seiner Seite) und Temperaturen um 17 Grad warm und holte sich den ersten, teilweise hochklassigen Satz 7:5. Bei Mannarino merkte man das Wissen um die schlechte Bilanz gegen Thiem. "So etwas hat man immer Hinterkopf", sagt Jürgen Melzer, der neuerdings als ORF-Experte eine ausgezeichnete Figur macht.

Die Spannungselemente blieben überschaubar in der Folge, die Nummer 8 der Welt kontrollierte die Partie. Sehenswert, wie Thiem einen Breakball im zweiten Satz bei 3:1 abwehrte. Thiem blieb weitgehend konzentriert und trifft am Montag entweder auf Roberto Bautista Agut oder Juan Martin del Potro.

Auch im Doppel hat Österreich mit dem Grazer Oliver Marach einen Achtelfinalisten. Mit seinem kroatischen Partner Mate Pavic setzte sich Marach mit 6:3 und 6:3 gegen das US-amerikanische Duo Austin Krajicek/Jackson Withrow durch.

Underdogs und Rüpel

Im unteren Raster sind Stars Mangelware. Weil sich am Freitag auch noch Marin Cilic, der US-Open-Sieger von 2014, und obendrein Lokalmatador John Isner verabschiedet haben. Der im Ranking bestplatzierte Spieler in dieser Hälfte heißt Pablo Carreño Busta und ist die Nummer 19 der Welt. Fest steht auch – es wird Debütanten in einem Grand-Slam-Finale geben.

Für Fabio Fognini ging das Turnier auch im Doppel unfreiwillig zu Ende. Der Italiener wurde unter anderem wegen sexistischer Äußerungen in seiner Erstrundenpartie im Einzel ausgeschlossen.