Thiem in Buenos Aires zum Auftakt gegen Deutschen Marterer

Dominic Thiem trifft in seinem Auftaktmatch beim ATP250-Tennisturnier in Buenos Aires auf Maximilian Marterer. Der 23-jährige Deutsche gewann am Montag sein Erstrundenspiel gegen den Argentinier Facunod Bagnis 6:4,6:2.

Die Partie Marterer gegen Thiem findet nicht vor Mittwoch statt, das bisher einzige Duell gewann der Österreicher 2017 in Halle auf Rasen 7:5,6:3.