Tennis: Thiem brachte Europa im Laver Cup 1:0 in Führung

"Ich habe das ganze Match sehr gut gespielt, am Ende aber natürlich auch ein bisserl Glück gehabt", gestand Thiem. "Es ist einfach cool, so viel Tennis-Wissen auf der Bank sitzen zu haben und vor so vielen Menschen bei einer so tollen Atmosphäre zu spielen", ergänzte der Niederösterreicher. Europa-Kapitän Björn Borg lobte Thiem. "Ich war sehr nervös. In kritischen Situationen muss man volles Risiko gehen, so tun das die Großen und so hat es Dominic heute auch gemacht."

Beim Laver Cup werden jeden Tag drei Einzel und ein Doppel gespielt. Ein Sieg am Freitag zählt 1 Punkt, am Samstag 2 und am abschließenden Sonntag 3. Das Team, das als erstes 13 der 24 zu vergebenden Punkte holt, gewinnt. Steht es 12:12, entscheidet ein finales Doppel. Aktuelle Kapitäne sind die Legenden Borg ( Europa) bzw. John McEnroe (Team World). Europa hat beide bisherigen Auflagen in Prag bzw. Chicago gewonnen und ist dank seiner gleich fünf Top-Ten-Spieler Nadal, Federer, Thiem, Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas auch 2019 Favorit.