Starlets in Linz, hoher Besuch in Wien

Hauptattraktion der 24. Auflage des Generali Ladies ist die kanadische Wimbledon-Finalistin Eugenie Bouchard, die sich heuer auf Platz sieben der Weltrangliste hochgearbeitet hat. Ob die 20-Jährige ein Poster ihres Lieblings Justin Bieber mitgebracht hat, ist nicht überliefert. Vielleicht schaut aber Bayern-Star Bastian Schweinsteiger als Zuschauer vorbei. Sicher in Linz ist jedenfalls die zweifache Linz-Siegerin Ana Ivanovic. Auch möglich, dass die Deutsche Sabine Lisicki ihren Comedian-Freund Oliver Pocher mitbringt. Von den Österreicherinnen sind Patricia Mayr-Achleitner und Lisa Maria Moser mittels Wild Card von der Partie. Yvonne Meusburger auch irgendwie. Die 31-jährige Vorarlbergerin, die nach den US Open ihre Karriere beendet hat, wird nächsten Freitag für ihr Lebenswerk geehrt. Sie gewann im Vorjahr das WTA-Turnier in Bad Gastein.