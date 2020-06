"Show-Liga" findet mit Top-Stars statt

Manila Mavericks, Singapore Slammers, Micromax Indian Aces und UAE Royals Dubai – mit diesen vier Mannschaften startet am Freitag die sogenannte International Premier Tennis League. Die offizielle Tennis-Saison ist mit dem Davis-Cup-Triumph der Schweiz in Frankreich zwar abgeschlossen, doch zahlreiche Top-Stars der Branche gönnen sich in der Vorweihnachtszeit keine Verschnaufpause.

Obwohl sich zuletzt immer mehr Profis über die zu große Belastung und den dicht gedrängten Terminkalender beschwerten, locken die hohen Preisgelder doch an. Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic, Davis-Cup-Champion Roger Federer, Olympiasieger Andy Murray oder auch Serena Williams und Maria Scharapowa haben sich für die anfangs als "Show-Liga" abqualifizierte Hatz über die asiatischen Hartplätze angemeldet. Sogar Alt-Stars wie Pete Sampras und Andre Agassi sind dabei. Das Etat beträgt 24 Millionen Dollar, Organisator ist Doppel-Ass Mahesh Bhupati.

Geplant sind vier Veranstaltungen an vier Standorten: vom 28. bis 30. November in Manila, vom 2. bis 4. Dezember in Singapur, vom 6. bis 8. Dezember in Delhi und vom 11. bis 13. Dezember in Dubai.