Seriensiege in Slowenien für Yvonne Neuwirth

Yvonne Neuwirth galt in der Tennis-Szene schon längst als Rohdiamant. Und derzeit bestätigt sie auch die in sie gesetzten Erwartungen. Beim 25.000-Dollar-Turnier in Marburg überstand sie nicht nur die Qualifikation, sondern stürmte sogar ins Finale. Derzeit ist sie die Nummer 392 der Welt, nach dieser Woche geht es aber steil bergauf. Vor kurzem wurde die 21-jährige Wienerin auch Staatsmeisterin. Auch im Doppel hat Neuwirth, die in Klosterneuburg für den KTC spielt, mit ihrer deutschen Doppelpartnerin Laura Schaeder das Halbfinale erreicht, genauso wie letzte Woche in Velenje ( Slowenien) beim 10.000-Dollar-Turnier im Einzel.

Ihr Saisonziel ist klar gesteckt. "Ich möchte so viele Punkte machen, dass ich bei den US Open in die Qualifikation reinrutsche." Sie ist zumindest auf einem guten Weg.