Serena Williams und Murray spielen bei den Australian Open

Zwei Tennis-Stars kehren nach zwei Jahren wieder zu den am 14. Jänner 2019 beginnenden Australian Open in Melbourne zurück. Die 37-jährige US-Amerikanerin Serena Williams, die vor Jahresfrist noch in einer Babypause war, und der mittlerweile 31-jährige Brite Andy Murray haben für das erste Grand-Slam-Turnier des kommenden Jahres ihre Nennung abgegeben.

Williams hatte 2017 in Melbourne gewonnen und war damals bereits acht Wochen schwanger. Murray fehlte Anfang 2018 wegen einer Hüftverletzung. In der Weltrangliste liegt der zweifache Wimbledonsieger nur noch auf Platz 259, spielt aber dank "geschütztem Ranking" im Hauptfeld. Aus österreichischer Sicht scheint übrigens nur der Weltranglisten-Achte Dominic Thiem als Fixstarter im Einzel auf.

Für Williams geht es "Down Under" um den insgesamt 24. Grand-Slam-Titel, mit dem sie mit der Allzeit-Rekordhalterin Margaret Court (AUS) gleichziehen könnte. In Wimbledon und bei den US Open hatte die ehemalige Langzeit-Nummer-eins schon jeweils das Endspiel erreicht.