Ofner nach Mexiko-Sieg in Weltrangliste so gut wie noch nie

Sebastian Ofner hat mit einem erkämpften 7:6(8),3:6,6:3-Dreisatzsieg über den Australier Jon-Patrick Smith den ATP-Challenger in Puerto Vallarta gewonnen und damit seine bestes ATP-Ranking erreicht. Nach dem Erfolg in Mexiko scheint der 22-jährige Steirer als 126. auf und ist damit in der Tennis-Weltrangliste so gut wie noch nie platziert. Zur Verbesserung kamen 18.000 Dollar Preisgeld.

Der als Nummer 5 gesetzte Ofner musste sich im Endspiel des mit 135.400 Dollar dotierten Hartplatzturniers, das im Vorjahr zum Challenger des Jahres gewählt worden war, aber zwei Stunden lang ordentlich strecken, um nach Astana im Juli des Vorjahres seinen zweiten Turniersieg auf dieser Ebene sicherzustellen.