Jürgen Melzer: "Im Moment gibt es Wichtigeres als Sport"

Melzer hat (noch) die Hoffnung, dass er im vielleicht letzten Jahr seiner Karriere noch einmal zu den Olympischen Spielen fahren darf. Glaubt er an eine Austragung? "Sollte bis Mai - habe ich wo gelesen - das Virus nicht unter Kontrolle sein, kann ich mir nicht vorstellen, dass es stattfindet. Bei allem Respekt, klar sind Olympische Spiele wichtig, aber in meinen Augen sind Menschenleben um einiges wichtiger."

"Thiem macht sich keine Sorgen um seine Karriere"

Während er selbst als Familienvater ohnehin auch schon ganz andere Prioritäten hat, steht etwa der mittlerweile heimgekehrte Dominic Thiem in der Blüte seiner Zeit als Sportler. Während sich der Weltranglisten-Dritte bisher noch nicht zur Krise geäußert hat, kennt Melzer den 26-jährigen, dreifachen Grand-Slam-Einzelfinalisten gut. "Der macht sich im Moment, glaube ich, auch keine Sorgen um seine sportliche Karriere. Er ist so weit gefestigt, dass er weiß, um was es geht. Ob der in einem halben oder dreiviertel Jahr wieder anfängt, wird ihm auch wurscht sein. So sehe ich das", meinte Melzer.