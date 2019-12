Tennis: Roger Federer denkt an sein Karriereende

Die Schweizer Tennis-Legende Roger Federer geht offensiv mit dem Gedanken an sein Karriereende um. "Ich will ihn gar nicht verjagen", sagte der 38-jährige Weltranglisten-Dritte in einem Interview der deutschen Zeitung Welt. "Dieser Gedanke ist doch Teil des ganzen Prozesses und meines derzeitigen Lebens. Er ist sehr real."