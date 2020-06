Petko-Dance in Bad Gastein

Sandra Reichel, die Turnierdirektorin der Nürnberger Gastein Ladies reibt sich die Hände: Sara Errani, French Open-Finalistin von 2012 und derzeit die Nummer elf der Welt, wird in Bad Gastein (5. bis 13. Juli) aufschlagen. Errani hat heuer vor allem schon mit dem Gewinn des Doppelbewerbs der Australian Open aufgezeigt, wie ihre Partnerin Roberta Vinci liegt sie im Doppelranking auf Rang fünf. Keine andere Spielerin kann derzeit auf ein derart gutes kombiniertes Ranking aus Einzel und Doppel verweisen. Gut möglich, dass die Vorjahres-Einzelhalbfinalistin der French Open als doppelte Top-Ten-Spielerin in Bad Gastein aufschlagen wird.

Mit von der Partie ist auch die Deutsche Andrea Petkovic, die oftmals Station in Österreich (auch in Linz) machte und da vor allem auch durch ihren Petko-Dance Berühmtheit erlangte. Zuletzt holte Petkovic in Charleston ihren dritten WTA-Titel.

Zwei Österreicherinnen werden als Titelverteidigerinnen aufschlagen. Yvonne "Meuse" Meusburger gewann im Vorjahr ihren bislang einzigen WTA-Titel, die Salzburgerin Sandra Klemenschits, die quais in Bad Gastein ein Heimspiel hat, gewann an der Seite der Slowenin Andreja Klepac den Doppeltitel.