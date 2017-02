Die Vorarlbergerin Tamira Paszek hat am Mittwoch beim Tennis-Challenger in Surprise/Arizona den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. In der Auftaktrunde musste die 26-Jährige gegen die Liechtensteinerin Kathinka von Deichmann bei 0:6,0:3 aufgeben, aufgrund von Schulterproblemen. Ende Oktober war Paszek an Nasenneben- und Kieferhöhle operiert worden.

Indes musste sich die Weltranglisten-Zweite Angelique Kerber am Donnerstag beim WTA-Turnier in Doha topgesetzt in der zweiten Runde der Russin Darja Kasatkina mit 4:6,6:0,4:6 beugen. Gegen die 19-Jährige hatte die Deutsche bereits im Jänner beim Turnier in Sydney gleich zu Beginn verloren. Nach ihrem Achtelfinal-Out bei den Australian Open hatte Kerber auf ein Antreten vergangene Woche im Fed Cup verzichtet, um sich auf die Turniere in Doha und nächste Woche in Dubai zu konzentrieren.