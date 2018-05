Oliver Marach holt mit Pavic auch in Genf den Titel

Oliver Marach hat am Samstag in Genf mit seinem kroatischen Partner Mate Pavic eine perfekte Generalprobe für die French Open geliefert. Der 37-jährige Steirer gewann nach Doha, Auckland und den Australian Open das vierte Turnier in diesem Jahr. Nach Abwehr eines Matchballs im Champions-Tiebreak siegten Marach/Pavic gegen Ivan Dodig/Rajeev Ram (CRO/USA) nach 1:47 Stunden 3:6,7:6(3),11:9.

Das im Race to London, also der Jahreswertung 2018, ohnehin schon führende Duo, hat nun auch in der ATP-Doppelweltrangliste der vergangenen 12 Monate die Vorherrschaft übernommen. Marach, dessen bisher bestes Ranking Platz vier war, kletterte in einem inoffiziellen Live-Ranking auf Platz zwei - mit je 7.080 Zählern punktegleich mit seinem führenden Partner Pavic. So hoch war auf jeden Fall im Doppelranking noch kein Österreicher platziert.