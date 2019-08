Tennis: Österreichs zweite Garde zeigt auf

Während Dominic Thiem krankheitsbedingt bei den US Open scheiterte, sorgen andere Daviscup-Aspiranten für kleinere Erfolge auf der Nebenfront. Beim Challenger in Mallorca schlug Jurij Rodionow im Achtelfinale sensationell den topgesetzten Deutschen Peter Gojowczyk, Nummer 89 der Welt, glatt 7:6, und 6:4. Lucas Miedler besiegte beim Hartplatz-Challenger in der Nadal-Academy den früheren Weltklassespieler Carlos Berlocq aus Argentinein 6:4, 6:7 und 6:4.

Duell mit Murray möglich

Auch der Tullner Miedler steht damit im Viertelfinale. Im Semifinale könnte es zum Duell mit einem ganz Großen kommen. Der ehemalige Weltranglisten-Erste Andy Murray probiert auf kleinerer Ebene, sich für höhere Aufgaben im Einzel zu empfehlen.

Daviscup-Hoffnungen

Ebenfalls in einem Viertelfinale steht Sebsatian Ofner. Der Steirer besiegte im Achtelfinale des Sandplatz-Challengers von Como Gonzalo Escobar aus Ekuador 6:3 und 7:6. Auch der Steirer ist eine Option für den Daviscup in Finnland (13./14. September). Dort geht es um viel. Bei einem Sieg darf Österreich im Februar 2020 um einen Platz im Daviscup-Finale im November spielen, bei einer Niederlage steigt das Team von Kapitän Stefan Koubek fix ab.