Djokovic müht sich in die dritte Monte-Carlo-Runde

Novak Djokovic hatte bei seinem Auftritt in Monte Carlo mehr Mühe gehabt als ihm lieb war. Die serbische Nummer eins der Welt feierte gegen den deutschen Altmeister Philipp Kohlschreiber einen knappen 6:3, 4:6, 6:4-Zweitrundenerfolg. Am 35-Jährigen war Djokovic bereits in Indian Wells früh gescheitert.

Nach einem von zahlreichen Breaks - neun waren es an der Zahl - gezeichneten Match verwandelte der 31-Jährige nach 2:36 Stunden seinen fünften Matchball. In der ersten Runde hatte der Serbe Freilos gehabt.

Der Drittrunden-Gegner Djokovics wird zwischen dem Argentinier Diego Schwartzman und dem US-Amerikaner Taylor Fritz ermittelt.