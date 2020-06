Djokovic folgt Murray ins Melbourne-Endspiel

Novak Djokovic hat durch einen Halbfinalsieg gegen Titelverteidiger Stan Wawrinka zum fünften Mal das Endspiel der Australian Open erreicht. Der Tennisprofi aus Serbien setzte sich am Freitag gegen den Vorjahressieger aus der Schweiz nach 3:30 Stunden mit 7:6 (7:1), 3:6, 6:4, 4:6, 6:0 durch.

Wir hatten schon viele hervorragende Matches, die Ausnahme war der fünfte Satz, in dem es so in meine Richtung ging“, sagte Djokovic, der nach nun 20 Duellen mit Wawrinka 17:3 führt. „Ich habe nicht auf dem Niveau gespielt, das ich spielen wollte. Es gab gute Phasen, aber dann war ich zu defensiv und habe auch viele Fehler gemacht. Ich bin einfach nur froh, durchgekommen zu sein“, zeigte sich Djokovic selbstkritisch. Das Niveau des Halbfinales war mit 49 ( Djokovic) bzw. sogar 69 ( Wawrinka) unerzwungenen Fehlern in der Tat nicht so hoch wie erhofft, bis zum fünften Satz verlief es aber spannend.

Im Kampf um seinen fünften Titel bei dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne nach 2008, 2011, 2012 und 2013 trifft Djokovic am Sonntag (9.30 Uhr MEZ) auf Olympiasieger Andy Murray aus Großbritannien. Im Damen-Endspiel stehen sich am Samstag (9.30 Uhr MEZ) Serena Williams und Maria Scharapowa gegenüber.