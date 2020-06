Nach Paris kommt Wimbledon

Das gilt auch für Tamira Paszek, die in Nottingham aufgrund einer Oberschenkelzerrung aufgeben musste. Die 22-jährige Vorarlbergerin, die derzeit nicht nur zu Trainingszwecken ein Doppel mit dem Rumänen Andrej Pavel bildet, spielt aber diese Woche in Birmingham.

Jürgen Melzer wärmt sich diese Woche in Halle auf und steht wie der Waldviertler Andreas Haider-Maurer in Wimbledon im Hauptbewerb, Gerald Melzer und Martin Fischer (schaffte in Halle den Sprung in den Hauptbewerb) werden sich in London in der Qualifikation versuchen.

Schlechter als in Paris kann es zumindest in den Einzelbewerben nicht mehr werden: Dort schieden alle Österreicher in Runde eins aus.