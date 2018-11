Nach einem guten Jahr ist Thiem reif für die Inseln

Die Vorbereitung auf die nächste Saison startet bald. „Wir werden am 1. Dezember wegfliegen“, sagt Thiem. Wir, das ist ein großes Team um Thiem. Um Trainer Günter Bresnik werden in diesen Vorbereitungswochen auch Freund Dennis Novak, Sebastian Ofner, aber auch internationale Kapazunder wie der Belgier David Goffin und die Deutschen Philipp Kohlschreiber und Jan-Lennard Struff an der Costa Adeje im Süden von Teneriffa dabei sein. Thiem bleibt mit seiner Familie, die nachkommt, auch über Weihnachten auf der Insel und fliegt dann direkt zum ersten Turnier nach Doha weiter.

Woran Österreichs Nummer eins am meisten arbeiten wird? „Das Wichtigste bei mir ist immer noch der Aufschlag und der Return, vor allem auf Hartplatz. An dem werde ich auch richtig arbeiten. Das sind die zwei Sachen, die ich am intensivsten angehe“, stellt Thiem fest. Es sei auch völlig normal, dass er ein wenig von seinem Fitnesslevel verloren hat. Weitere Punkte sind „noch mehr Schlagsicherheit und noch mehr Tempo“.