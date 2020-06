Melzer scheitert in Rom an Murray

Jürgen Melzer konnte dem Olympiasieger Andy Murray den 27. Geburtstag nicht versauen: Der Niederösterreicher musste sich dem Briten 6:7 und 4:6 geschlagen geben und verlor auch das sechste Duell mit dem regierenden Wimbledon-Champ. Damit verpasste Melzer die Chance, nach Rafael Nadal, Novak Djokovic und Roger Federer auch den vierten Herrn der Top Four zu besiegen. Auch wenn Murray derzeit die nur Nummer acht ist, zählte er in den vergangenen Jahren zu den Besten.

Melzer spielte vor den Augen von Trainer Markus Hipfl und Verbandschef Ronnie Leitgeb zunächst famos, nahm Murray sofort den Aufschlag ab, vergab bei 4:4 auch fünf Break-Bälle. Erst im Tie-Break zeigte sich die Klasse Murrays. Fazit: Melzer spielte von der Grundlinie erstklassig, war jedoch am Netz zu wenig konsequent. Insgesamt bewies der 32-Jährige aber erneut, dass er nach halbjähriger Verletzungspause auf gutem Weg ist.

Nummer eins bleibt hauchdünn Dominic Thiem (derzeit Platz 61), der in der Vorwoche in Madrid den Ranglisten-Dritten Stanislas Wawrinka besiegt hatte, dann aber gegen Feliciano Lopez mit Magenschmerzen w.o. gab. Der 20-Jährige ist wieder fit und hofft auf eine Wild Card für Nizza. "Falls nicht, spiele ich Qualifikation." Diese startet am Wochenende.