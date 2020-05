Mayr-Achleitner gewinnt Challenger in Dobritsch

Beim Steirer Oliver Marach ist die Hochblüte im Einzel noch länger her, doch aktuell hat der Doppelspezialist wieder Gefallen am Spiel ohne Partner gefunden.

Nach seinem Daviscup-Single-Einsatz in den Niederlanden hat er am Wochenende in Bangkok zwei Qualifikationssiege gefeiert. Um den Hauptbewerb geht es Montag gegen den Kolumbianer Alejandro Falla.