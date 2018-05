Dominic Thiem darf sich im Viertelfinale des ATP-Turniers in Madrid mit Rafael Nadal messen. Und er rechnet sich mehr Chancen als in Monaco (0:6, 2:6) aus. „Die Bedingungen in Madrid sind aufgrund der Höhenlage perfekt für mich. Man hat immer eine größere Chance gegen Rafa zu gewinnen, wenn der Ball schneller fliegt.“ Rezept? „Konzentriert bleiben, stark servieren und hart auf seine Vorhand spielen.“