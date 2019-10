Linz im Gauff-Fieber: Die 15-Jährige feiert eine Final-Premiere

Cori Gauff sorgt für Begeisterung in Linz. Die 15-Jährige, die nach einer Niederlage in der Qualifikation nur als Lucky Loser in den Hauptbewerb kam, erreichte in Oberösterreichs Hauptstadt ihr erstes WTA-Finale. Die Amerikanerin, die am Freitag mit der Niederländerin Kiki Bertens die Nummer eins eliminiert hat, spielte auch gegen Andrea Petkovic groß auf, besiegte die um 17 Jahre ältere Deutsche vor vollen Rängen mit 6:4 und 6:4. Cori Gauff ist damit die jüngste Finalistin auf der WTA-Tour seit 2004.

Ein Topstar musste kurzfristig seinen Besuch absagen. Mats Wilander, der vor allem von Turnierbotschafterin Barbara Schett eingeladen wurde, musste sich einer Meniskus-Operation unterziehen.