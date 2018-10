Jürgen Melzers letzter Aufschlag in Wien

Jürgen Melzer hat bei seinem Erstauftritt beim Erste Bank Open ein bisserl geschwächelt. Nicht auf dem Platz, sondern bei der Auslosung (siehe rechts, Anm.). Vor allem sein Gegner, der Aufschlagkönig Milos Raonic („Gegen den bist du nur Passagier“) ist alles andere als ein Freilos. In offizieller Mission wird der Deutsch-Wagramer seine 37-jährigen Hände gegen den Kanadier in der ersten Runde brauchen. Vor seinem Abschiedsturnier in der Stadthalle spricht der fünffache Gewinner von Grand-Slam-Turnieren (zwei Mal Junior, zwei Mal Doppel, ein Mal Mixed) über seine Karriere.

KURIER: Sag beim Abschied laut Servus. Es wird einiges vorbereitet für Ihr Abschiedsturnier. Mit welchen Gefühlen gehen Sie in dieses?

Jürgen Melzer: Ich habe tief in mich reingehört, und es war für mich der Zeitpunkt, an dem ich sage, ich habe noch ein Niveau, mit dem ich mitspielen kann. Wer weiß, ob das nächstes Jahr so ist? Mal sehen, wenn der letzte Ball gespielt ist, welche Emotionen da hochkommen.

Dass es ausgerechnet die Stadthalle wurde, klingt fast schon ein bisserl kitschig ...

Ich habe immer gesagt, dass ich hier meine Karriere beenden will, auch wenn es nur der Abschied vom Einzel ist. Es ist daheim und war immer mein Abschlussturnier der Saison. Außerdem hatte ich hier mein allererstes ATP-Match 1999 bestritten und einen meiner schönsten Siege gefeiert. Ich sage bewusst einen, weil die Titel 2009 und 2010 mit einem Paris-Halbfinaleinzug und dem Doppel-Sieg in Wimbledon nicht zu vergleichen sind.