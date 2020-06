Kalte Dusche bei den French Open

Es gibt vielleicht ganz nette Dinge, die man beim gegenwärtigen Wetter in Paris treiben kann. Tennis zu spielen gehört nicht dazu. Noch dazu, wenn man krank ist. Der leicht grippegeschwächte Andreas Haider-Maurer musste sich in der 3. Qualifikationsrunde bei Regen, Wind und neun Grad (wohl einer der kältesten Tage in der Geschichte der French Open) mit dem Spanier Pere Riba herumplagen und verlor dann erst. Nach einer 4:6,6:7-Niederlage ist damit das Unternehmen French Open in diesem Jahr voraussichtlich für ihn beendet. Der Waldviertler kann allerdings noch als Lucky Loser in den Hauptbewerb rutschen.

Haider-Maurer spielte vor den Augen seines neuen Trainers Joakim Nyström und von Daviscup-Direktor Clemens Trimmel, der ihn wie Daviscup-Meisterbespanner Erwin Enzinger brav anfeuerte, phasenweise sehr stark, der flinke Spanier war aber der beständigere Tennisspieler auf Platz 14. Allerdings: Bei anhaltendem Regen waren die Bedingungen nicht die allerfeinsten. Es sieht auch für die nächsten Tage nicht besonders rosig aus.