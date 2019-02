Tennis: Jürgen Melzer holt den ersten ÖTV-Titel 2019

Für den ersten österreichischen ATP-Titel 2019 sorgte Jürgen Melzer. Der 37-Jährige, nunmehr reine Doppelspezialist, gewann mit dem Kroaten Nikola Mektic, sonst Standardpartner des derzeit verletzten Alex Peya, den Doppelbewerb von Sofia. Im Finale wurde das taiwanisch-indonesische Gespann Hsieh/Rungkat 6:2, 4:6 und 10:2 besiegt.

Für den Deutsch-Wagramer war es der 14. Doppel-Titel und der erste seit Oktober 2014. Damals gewann der Routinier an der Seite des Deutschen Philipp Petzschner die Erste Bank Open in Wien. Gut für Melzer: Er kehrt damit im Doppel-Ranking in die Top 100 zurück.

Erst vergangene Woche hatte Daviscup-Rekordspieler Melzer gemeinsam mit Oliver Marach das Doppel gegen die Chilenen gewonnen.