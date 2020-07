Halber Erfolg für Melzer beim Marathon

Jürgen Melzer wurde in s’Hertogenbosch zum Marathonmann. Mit halbem Erfolg: Zunächst gewann er die auf zwei Tage aufgeteilte Partie gegen den Spanier Fernando Verdasco 7:6, 6:7, 7:6, danach verlor er das Semifinale gegen dessen Landsmann Roberto Bautista Agut 6:4, 2:6 und 6:7. Damit verpasste der 33-Jährige sein 14. ATP-Finale, stand aber erstmals nach seinem Comeback wieder in einem Semifinale. Und in den Top 50 ist der Deutsch-Wagramer auch wieder.

Die Hammernachricht ereilte ihn dazwischen: In Wimbledon (ab Montag) wartet wie bei den French Open der Franzose Jo-Wilfried Tsonga. Zur Erinnerung: In Paris war Österreichs Bester chancenlos. Im Großen und Ganzen ist Österreich gut aufgestellt. Bei den Herren stehen Dominic Thiem und Andreas Haider-Maurer fix im Hauptbewerb. Thiem trifft bei seiner Wimbledon-Premiere auf den Australier Luke Saville. Und der 20-Jährige weiß, wer das ist. „Er hat in der Qualifikation gute Leute geschlagen und 2011 den Juniorenbewerb hier gewonnen. Ein starker Rasenspieler.“

Thiem ist übrigens nur mit Coach Bresnik vor Ort. Sein Waldviertler Kollege Haider-Maurer, der seit Mittwoch in London trainiert, fordert den 19-jährigen Briten Kyle Edmund, von dem Bresnik sagt: „Der zählt zu jenen Leuten, die groß rauskommen können.“

Mit Yvonne Meusburger, Patricia Mayr-Achleitner und Tamira Paszek stehen auch drei ÖTV-Damen im Hauptbewerb. Wobei man sich von der zweifachen Viertelfinalistin Paszek (2011, 2012) viel erwarten darf.