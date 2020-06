Großer Erfolg von Haider-Maurer

Großer Erfolg für Andreas Haider-Maurer beim 1,4 Millionen-Dollar-Turnier in Rio de Janeiro. Der Waldviertler fertigte mit Tommy Robredo die Nummer 18 der Welt mit 6:3, 6:2 ab. Im Viertelfinale wartet nun der Sieger aus der Partie Blaz Rola (SLO) gegen Joao Souza (BRA).

Haider-Maurer wird damit sein bestes Ranking erreichen. Im Juli 2011 lag er schon einmal auf Platz 70.

Anfang März spielt der 27-Jährige im Daviscup in Schweden, obwohl er die Woche zuvor in Acapulco, jene danach in Indian Wells spielt. "Das ist ein ziemlicher Stress, aber man sagt nicht gern ab", sagt der Simacek-Spieler. Mit dabei ist auch Jürgen Melzer und sein Bruder Gerald, sowie Doppel-Ass Alexander Peya. Offen ist, ob Dominic Thiem spielt. Österreichs Nummer eins war erst einmal dabei.