Tennis-Frühstart Richtung Olympia 2016

Die wöchentliche Nachricht: Jürgen Melzer hat verloren. Datum, Ort, Runde, Gegner und Ergebnis sind beliebig austauschbar. Diesmal passierte es in der Nacht auf Donnerstag in Winston-Salem, im Achtelfinale war US-Riese John Isner der 6:4-6:3-Sieger. Dazu passend ist, dass mit Andreas Haider-Maurer und Martin Fischer fast gleichzeitig auch die letzten österreichischen Herren in der Qualifikation für die US Open scheiterten.

Gewiss, wenn Österreicher Erfolge feiern können, sind dies Jürgen Melzer und Tamira Paszek. Und wenn sie es wie bei den Spielen in London nicht tun, macht’s keiner. Deshalb haben sich die Köpfe des Österreichischen Tennisverbandes Gedanken gemacht und die Visionen und Vorhaben in ein Projekt namens "ÖTV goes Rio 2016" verpackt. "Damit wollen wir die Teilnehmer an den nächsten Olympischen Sommerspielen ab sofort rekrutieren und bestmöglich unterstützen", sagt ÖTV-Präsident Ronald Leitgeb.

Die Spieler, die ab 2013 aus einem Fördertopf finanziert werden, erhalten Technik- und Taktikschulungen durch anerkannte Coaches, aber auch mentale Betreuung. "Verteilt wird das Geld nach einem festgelegten Schlüssel. Unsere Haupt­kriterien sind das Ranking, die Leistungssteigerung in den Bereichen Tennistechnik, Physis und Psyche", teilte Sportdirektor Clemens Trimmel mit. Verteilung nach dem Gießkannenprinzip also. "Ein Jahr vor Olympia bleiben die Besten übrig", sagt Leitgeb. "50.000 bis 100.000 Euro jährlich sind notwendig", sagt Leitgeb. Bundesministerium, ÖOC und Sponsoren sollen ein Scherflein dazu beitragen.

Bis vor wenigen Jahren erhielten Verbandsspieler der Südstadt fast alle Förderungen, die größten Talente wie Dominic Thiem sahen durch die Finger. Mittlerweile ist der jahrelange Finanzstreit zwischen Thiem-Coach Günter Bresnik und dem ÖTV beigelegt. An der Südstadt als Leistungszentrum wird jedoch festgehalten.