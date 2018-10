Frühes Aus für Dominic Thiem in Schanghai

Auch bei seinem vierten Antreten beim Masters-1000-Turnier in Schanghai kam Dominic Thiem nicht über die zweite Runde hinaus. Nach einem Freilos verlor der als Nummer sechs gesetzte Niederösterreicher am Dienstag gegen den Australier Matthew Ebden eine umkämpfte Partie nach 2:45 Stunden mit 4:6, 7:6 (8) und 6:7 (4).

Thiem ist am Mittwoch in Schanghai noch im Doppeleinsatz, sein nächster Einzelauftritt folgt in zwei Wochen in Wien.

Ausgeglichen

Thiem zeigte am Dienstag keineswegs eine tadellose Vorstellung, hatte es aber auch mit einem stark aufspielenden Australier zu tun. Ebden ist einer der wenigen Spieler auf der ATP-Tour, die noch auf Serve-and-Volley setzen und übte mit seiner Spielweise viel Druck auf seinen Gegenüber.

Im gesamten Match fabrizierte der French-Open-Finalist 42 unerzwungene Fehler, bei Ebden waren es 43. Bei den Winnern lag der Australier mit 49:48 voran. Die auf die Matchdauer von 2:46 Stunden gesehen quasi totale Ausgeglichenheit wird auch dadurch unterstrichen, dass der Weltranglisten-51. mit 123 Punkten nur einen mehr als Thiem sammelte. Der hätte das Match mit seiner Klasse beherrschen müssen, doch u.a. haperte es beim Service.