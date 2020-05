Nadals Sprung in die Außenseiter-Rolle

Robin Söderling ist nach wie vor in aller Munde in Paris. Und dass obwohl der Schwede seit fast drei Jahren aufgrund eines Pfeifferschen Drüsenfiebers von einer Fortsetzung einer Profi-Karriere nur träumen kann. Der Name Söderling scheint aber deshalb in den Annalen der French-Open-Geschichte auf, weil er als einziger Spieler bislang Rafael Nadal in Paris schlagen konnte. Es war im Jahr 2009, im Achtelfinale.

Neun Mal hat Nadal bei zehn Teilnahmen den Höhepunkt der Sandplatz-Saison gewonnen. So oft wie kein anderer. So oft wie überhaupt kein anderer bei einem der vier Grand-Slam-Turniere erfolgreich war. König von Paris wird er genannt. Immerhin lautet seine Bilanz in Roland Garros 66:1.